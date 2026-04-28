Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell’Inter, rientrerà in gruppo domani dopo un infortunio. Il suo ritorno consente al giocatore di essere disponibile per la partita contro il Parma, prevista per la prossima settimana. In vista di questa occasione, il club valuta la sua possibile titolarità anche in Coppa Italia, mentre si avvicina la celebrazione del titolo di campione d’Italia.

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© Calcionews24.com - Infortunio Lautaro, il ritorno si avvicina: domani in gruppo, poi pronto per la festa scudetto col Parma!

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