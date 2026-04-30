Questa settimana si conclude il campionato di calcio con l’Inter che si avvia a conquistare lo scudetto, un titolo che manca da 40 anni. La partita decisiva si terrà domenica 3 maggio alle 20:45 allo stadio di San Siro, dove i nerazzurri affronteranno la squadra avversaria davanti ai propri tifosi. La vittoria permetterebbe di ottenere il titolo con tre giornate di anticipo rispetto alla fine della stagione.

I nerazzurri, domenica 3 maggio alle ore 20:45, scenderanno in campo a San Siro davanti ai propri tifosi per chiudere la pratica Scudetto con tre giornate d’anticipo. Attualmente, la squadra di Chivu è a quota 79 punti in classifica a +10 sul Napoli secondo e a +12 sul Milan terzo. I due rispettivi club giocheranno prima dell’Inter: i partenopei sbarcheranno a Como sabato alle 18, mentre i rossoneri affronteranno il Sassuolo domenica alle 15. Nel caso in cui il Napoli uscisse sconfitto contro i lariani e il Milan non trionfasse a Reggio-Emilia, i nerazzurri festeggerebbero lo Scudetto prima di scendere sul rettangolo di gioco. In Viale della Liberazione, però, il desiderio è vincerlo di fronte al proprio pubblico dopo quasi quarant’anni dall’ultima volta con una vittoria contro il Parma.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, è la settimana dello Scudetto: un titolo che manca da 40 anni davanti ai propri tifosi

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