Serie A2 nell’ultima casalinga della regular season la Fortitudo batte Cremona | successo numero 17 su 18 davanti ai propri tifosi e -2 da Pesaro Caja | C’è da essere orgogliosi PalaDozza mon amour la Effe torna a vincere e a sperare

Nell'ultima partita casalinga della regular season di Serie A2, la Fortitudo ha battuto Cremona con il punteggio di 73-62, ottenendo la diciassettesima vittoria su diciotto incontri davanti ai propri tifosi e mantenendo un vantaggio di due punti su Pesaro. L'allenatore ha commentato l'esito della partita con parole di orgoglio. La squadra, al PalaDozza, torna a vincere e mantiene vive le speranze di postseason. In campo, Fantinelli e Sarto sono i principali marcatori, con 6 e 25 punti rispettivamente.