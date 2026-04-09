Serie A2 nell’ultima casalinga della regular season la Fortitudo batte Cremona | successo numero 17 su 18 davanti ai propri tifosi e -2 da Pesaro Caja | C’è da essere orgogliosi PalaDozza mon amour la Effe torna a vincere e a sperare
Nell'ultima partita casalinga della regular season di Serie A2, la Fortitudo ha battuto Cremona con il punteggio di 73-62, ottenendo la diciassettesima vittoria su diciotto incontri davanti ai propri tifosi e mantenendo un vantaggio di due punti su Pesaro. L'allenatore ha commentato l'esito della partita con parole di orgoglio. La squadra, al PalaDozza, torna a vincere e mantiene vive le speranze di postseason. In campo, Fantinelli e Sarto sono i principali marcatori, con 6 e 25 punti rispettivamente.
FORTITUDO 73 JUVI CREMONA 62 FLATS SERVICE: Fantinelli 6, Perkovic 9, Sarto 25, Anumba 7, Sorokas 13; Della Rosa 3, Guaiana 6, Moretti 4, Mastellari, De Vico; Braccio ne, Bentivogli ne. All. Caja. FERRARONI CREMONA: Allen 8, Garrett 11, Allinei 9, Barbante 12, Bortolin 5; Panni 8, La Torre, Del Cadia 2, Vecchiola 7; Di Croce ne, Del Vecchio ne. All. Bechi. Arbitri: Gagliardi, Yang Yao, Castellano. Note: parziali 22-15, 43-30, 60-46. Tiri da due: Fortitudo 1231; Cremona 1124. Tiri da tre: 1237; 926. Tiri liberi: 1316; 1324. Rimbalzi: 44; 34. Due punti di speranza. La Fortitudo si conferma imbattibile nel fortino del PalaDozza, supera anche Cremona e rimane in scia di Pesaro, a -2 dal primo posto, a pari di Scafati e davanti a Brindisi rivale di Fantinelli e compagni domenica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Serie A2, in the last home game of the regular season Fortitudo beats Cremona: 17th win out of 18 in front of their fans and -2 from Pesaro. Caja: We should be proud ...FORTITUDO 73 JUVI CREMONA 62 FLATS SERVICE: Fantinelli 6, Perkovic 9, Sarto 25, Anumba 7, Sorokas 13; Della Rosa 3, Guaiana ... sport.quotidiano.net
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