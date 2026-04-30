Intelligenza artificiale e sanità | a Casatenovo il confronto tra ricerca clinica e informazione scientifica

Si è tenuto mercoledì 29 aprile, nella sala comunale di Villa Facchi a Casatenovo, l'incontro "L'intelligenza artificiale nella sanità. Tra clinica, ricerca e informazione scientifica", promosso da Azione Lecco per approfondire il ruolo dell'IA nei percorsi di cura, nella ricerca biomedica e nel.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Sebbene l'intelligenza artificiale stia rivoluzionando la meteorologia, un nuovo studio dimostra la sua inaffidabilità nel prevedere eventi estremi, poiché si basa su dati passati, indicando come soluzione futura un approccio ibrido con i modelli fisici. - facebook.com facebook