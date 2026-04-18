Dall' intelligenza artificiale alla ricerca scientifica | startup umbre protagoniste a Parigi

Da perugiatoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Startup umbre protagoniste a Parigi. Il cuore verde d'Italia  ha fatto tappa per la prima volta a “ItalyRestartup in Paris”, evento centrale del roadshow internazionale di Smau. L’iniziativa è stata sostenuta da Regione Umbria e da Sviluppumbria. Cinque selezionate start up umbre hanno presentato.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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