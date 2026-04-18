Dall' intelligenza artificiale alla ricerca scientifica | startup umbre protagoniste a Parigi

Startup umbre protagoniste a Parigi. Il cuore verde d'Italia ha fatto tappa per la prima volta a “ItalyRestartup in Paris”, evento centrale del roadshow internazionale di Smau. L’iniziativa è stata sostenuta da Regione Umbria e da Sviluppumbria. Cinque selezionate start up umbre hanno presentato.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Temi più discussi: Biffi: dall’Intelligenza Artificiale una spinta alla produttività; Musk propone reddito universale elevato per contrastare l'IA che toglie lavoro; Meno farmaci e più salute, la svolta passa dall’intelligenza artificiale; Manuel Fuselli (Leonardo) all’Umanocentrismo Summit: dall’Open Innovation al prodotto industriale (21 aprile).

Valguarnera sotto attacco: truffe con voci clonate dall’Intelligenza artificiale, scoperti 5 casiPomeriggio di massima allerta ieri a Valguarnera, dove nel giro di poche ore si sono registrati ben cinque tentativi di truffa orchestrati con la tecnica del finto carabiniere. vivienna.it

Jesolo, l'intelligenza artificiale irrompe nel turismo: dalle prenotazioni in hotel alla gestione del magazzinoJESOLO (VENEZIA) - «L'innovazione tecnologica è un'opportunità concreta per le nostre imprese, ma deve restare al servizio delle persone e della ... ilgazzettino.it

Sono arrivati indisturbati e dall’utilitaria posizionata in retromarcia con un’azione repentina hanno scaricato la vasca da bagno piena di rifiuti speciali. Ad attendere i due uomini c’era però la telecamera trappola posizionata dai Carabinieri Forestale del Grupp - facebook.com facebook

Un #thriller dall’ambientazione rurale che porta nei meandri della #Sardegna, in un racconto che si sviluppa in diversi momenti temporali, coinvolgendo tre personaggi e i rispettivi punti di vista x.com