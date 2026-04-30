Intanto c’è l’Adriatica Cup | Arriveranno in città 60 squadre E non ci sono abbastanza hotel aperti

In città si sta preparando l’Adriatica Cup, un evento che coinvolgerà 60 squadre provenienti da diverse regioni. La manifestazione sta attirando molte persone, ma ci sono problemi per quanto riguarda la sistemazione alberghiera, dato che pochi hotel sono ancora aperti. Nel frattempo, la squadra locale si trova senza il palazzetto disponibile, una situazione che ha suscitato commenti critici, paragonando l’indisponibilità del palazzetto a una situazione inaccettabile per una squadra di livello.

"Per la Vuelle non avere il palas a disposizione è come se la Vis Pesaro andasse ai play off e il Benelli lo occupassero per metterci un circo. Ma scappa fuori la rivoluzione! Una situazione gestita male e giocare la prima fuori casa, con squadre fra l’altro ostiche, è molto pericoloso. E poi quanta gente va a Jesi? Invece di ottimila come potrebbe essere giocando qui, andranno 2mila persone". Parole di Peppe Ponzoni. Questa la coda della presentazione del trofeo " Adriatica Cup " di basket giovanile che porterà in città 60 squadre "anche se la richiesta era molto più alta – continua Ponzoni –, ma almeno 35 le abbiamo dovute lasciare a casa perché non ci sono posti letto visto che diversi alberghi sono ancora chiusi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Intanto c’è l’Adriatica Cup: "Arriveranno in città 60 squadre. E non ci sono abbastanza hotel aperti" Notizie correlate Pesaro, Eldorado Adriatica Cup, il turismo trova il tesoro nel basket: in 3.500 arrivano in cittàPESARO - L’Adriatica Cup accende la primavera del basket e porta a Pesaro un’ondata di oltre 3. Carnevale, oltre i carri gli atleti. E tutti gli hotel aperti sono sold outAlberghi pieni, esauriti gli 800 posti letto delle strutture alberghiere aperte in questo periodo (circa una ventina) a cui si aggiungono i bead and...