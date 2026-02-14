carnevale oltre i carri gli atleti e tutti gli hotel aperti sono sold out

Il Carnevale attrae anche gli atleti, e questa presenza ha riempito gli hotel di città. Le strutture disponibili, una ventina in tutto, non riescono più ad accogliere nuovi ospiti, con tutti i 800 posti letto già prenotati. Molti bed and breakfast sono anch'essi pieni, confermando il grande afflusso di visitatori.

Alberghi pieni, esauriti gli 800 posti letto delle strutture alberghiere aperte in questo periodo (circa una ventina) a cui si aggiungono i bead and breakfast. A fare la differenza il Carnevale (in questo week-end sono arrivati pullman da Belgio, Gran Bretagna e Germania) e la 2ª Coppa di Carnevale, in corso oggi e domani alla piscina Nuotiamo. "Una competizione sportiva importante – fa presente il presidente di Alberghi Consorziati, Luciano Cecchini – questa della Coppa di Carnevale, che ha portato in città ben 650 atleti con le rispettive famiglie. Esaurite le nostre strutture abbiamo inviato clienti negli alberghi di Marotta, Pesaro e Senigallia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questa mattina Montevarchi si prepara a celebrare il Carnevale dei Ragazzi, arrivato alla sua 71esima edizione.

Da giovedì grasso, Palermo si prepara a vivere il suo Carnevale con un susseguirsi di eventi, carri in cartapesta, maschere e feste in strada.

