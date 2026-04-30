Inprimepay accelera in Europa | zero fee di ingresso e app multilingua per conquistare Svizzera Austria e Germania

Inprimepay ha annunciato l’ingresso nei mercati di Svizzera, Austria e Germania, ampliando così la propria presenza in Europa. L’azienda offre servizi di pagamento senza commissioni di ingresso e l’app è disponibile in più lingue. Questa strategia mira a rafforzare la propria posizione nei paesi europei, dove intende competere con altri operatori del settore. L’espansione segue il raggiungimento di un traguardo di oltre sei milioni di utenti in Italia.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Milano, 30 aprile 2026 – Inprimepay accelera la propria espansione europea e annuncia l’ingresso operativo nei mercati di Svizzera, Austria e Germania, dopo aver superato la soglia dei 6.000 merchant attivi in Italia. Una crescita che consolida la posizione dell’azienda nel comparto della payment orchestration e che ora si traduce in una strategia di internazionalizzazione mirata su tre delle economie più solide e digitalmente mature dell’Europa continentale. L’azienda, specializzata nell’orchestrazione dei pagamenti per il retail fisico e omnicanale, punta a replicare oltreconfine il modello già...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Inprimepay accelera in Europa: zero fee di ingresso e app multilingua per conquistare Svizzera, Austria e Germania Notizie correlate Maltempo in Europa: grandine e temporali devastano Svizzera e GermaniaViolente precipitazioni e fenomeni di grandine hanno colpito duramente diverse zone della Svizzera e della Germania nel corso del pomeriggio di oggi,... Social vietati ai minori? L’Europa accelera con nuova app digitaleMilano - Bruxelles presenta un sistema innovativo per controllare l’età online, mentre cresce il confronto tra Stati membri su regole comuni e tutela...