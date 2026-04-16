Bruxelles ha annunciato lo sviluppo di una nuova applicazione digitale pensata per verificare l’età degli utenti online. L’obiettivo è limitare l’accesso ai social network ai minori di età, in risposta alle crescenti preoccupazioni sulla protezione dei giovani nel mondo digitale. La piattaforma, ancora in fase di implementazione, mira a garantire che i contenuti siano accessibili solo a utenti di età adeguata, senza specificare dettagli tecnici o tempistiche di lancio.

Milano - Bruxelles presenta un sistema innovativo per controllare l’età online, mentre cresce il confronto tra Stati membri su regole comuni e tutela dei minori La Commissione Europea accelera sulla sicurezza digitale e annuncia il passaggio operativo della nuova app per la verifica dell’età sui social. A comunicarlo è la presidente Ursula von der Leyen, che sottolinea come il progetto rappresenti un passo concreto per rafforzare la protezione dei minori online, senza compromettere il rispetto della privacy. “È nostro dovere garantire ai più giovani la stessa tutela che assicuriamo nel mondo reale”, ha dichiarato von der Leyen, evidenziando la necessità di una risposta condivisa a livello europeo.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Social vietati ai minori? L’Europa accelera con nuova app digitale

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