Nel pomeriggio di oggi, diverse zone della Svizzera e della Germania sono state interessate da forti precipitazioni e grandinate intense. Le condizioni meteorologiche hanno provocato danni materiali e hanno creato problemi alla circolazione stradale, con alcune aree che sono state temporaneamente isolate a causa delle interdizioni e delle distruzioni causate dagli eventi atmosferici.

Violente precipitazioni e fenomeni di grandine hanno colpito duramente diverse zone della Svizzera e della Germania nel corso del pomeriggio di oggi, causando danni materiali e complicazioni alla viabilità. Mentre le strade svizzere sono state temporaneamente imbiancate dai chicchi, sul territorio tedesco l’instabilità atmosferica ha generato celle temporalesche particolarmente energetiche con impatti su tetti e veicoli. L’impatto meteorologico tra la Svizzera centrale e il nord-est di Frauenfeld. Il maltempo ha preso di mira con particolare vigore il settore nord-est di Frauenfeld, dove una serie di temporali molto intensi si è scatenata nel pomeriggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltempo in Europa: grandine e temporali devastano Svizzera e Germania

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