La diga di Ridracoli ha registrato una tracimazione che ha allertato le autorità. Alle 16 di martedì 5 febbraio 2026, l'acqua ha rotto gli argini, creando una cascata che si dice essere la più grande d’Italia. La situazione ha fatto scattare immediatamente i controlli e le verifiche sul livello di riempimento, preoccupando residenti e esperti. La piena sta attirando l’attenzione di chi vive nei dintorni e di chi monitora da vicino le condizioni delle dighe in tutta Italia.

**Tracimazione della diga di Ridracoli: la cascata contro la siccità. “Diventi la più grande d’Italia”** Martedì 5 febbraio 2026, alle ore 16.30, l’acqua della diga di Ridracoli è cominciata a cadere dal bordo del Bidente, formando una cascata di 103 metri di altezza. Il fenomeno, che si è verificato in pieno pomeriggio, con il tempo piovoso che si era fatto largo tra le montagne, è stato uno show naturale, visivamente spettacolare, e al tempo stesso un chiaro allarme per la siccità che colpisce l’Emilia-Romagna. Il salto d’acqua, che ha causato l’attivazione del sistema di protezione e il superamento del livello di sfioro, è stato osservato e fotografato da decine di persone che hanno raggiunto il punto più alto della diga per assistere alla scena. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Diga di Ridracoli, tracimazione che allarma: “La cascata più grande d’Italia

Approfondimenti su Diga Ridracoli

Le acque dell’invaso di Ridracoli sono salite martedì pomeriggio fino a raggiungere lo sfioro, creando una cascata imponente sul Bidente.

La diga di Ridracoli ha raggiunto il suo limite di capienza e ha iniziato a tracimare.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Diga Ridracoli

Argomenti discussi: Il risveglio del gigante della Romagna: torna lo spettacolo della tracimazione della diga di Ridracoli; Diga di Ridracoli: la prima tracimazione del 2026 è uno show di 103 metri; La tracimazione della diga di Ridracoli, il video: La prima del 2026, in anticipo rispetto alla media; Ridracoli, tracima la diga -.

Tracimazione della diga di Ridracoli, la cascata contro la siccità. Diventi la più grande d’ItaliaMartedì la tracimazione dell’invaso, in tanti per ammirare il maestoso salto sul Bidente. Il cesenate presidente Landi: La penuria d’acqua non è sconfitta. Nuovo invaso? Va potenziato questo ... msn.com

Diga di Ridracoli: la prima tracimazione del 2026 è uno show di 103 metriItanto la Regione Emilia-Romagna ha comunicato di avere pronti i piani di emergenza per 23 delle 25 grandi infrastrutture di sbarramento ... msn.com

La tracimazione della Diga di Ridracoli vista dall'alto 4/2 #ridracoli #tracimazione #meteopedemontanaforlivese #romagnacque facebook