Ridracoli da tutto esaurito Diga duemila visitatori in tre giorni Si spera già in un’estate boom

Durante il periodo di Pasqua, la diga di Ridracoli ha registrato circa 2000 visitatori in tre giorni, da sabato a Pasquetta. Le condizioni meteorologiche favorevoli, con tre giornate di sole e temperature tipiche della tarda primavera, hanno attirato un numero elevato di persone. L’affluenza ha portato il sito a essere tutto esaurito, con i operatori turistici che sperano in un’estate molto più movimentata rispetto agli anni precedenti.

La Pasqua non ha deluso le aspettative degli operatori turistici nell’alto Bidente. Complici tre giornate di sole con temperature da tarda primavera, alla diga di Ridracoli si sono registrate circa 2000 presenze da sabato a Pasquetta. "Il fine settimana pasquale alla diga di Ridracoli ha registrato un’ottima affluenza, favorita dalle condizioni meteo – precisano Massimo Casadei e Isabel Guidi, che rappresentano la gestione della cooperativa Atlantide –. Queste migliaia di ingressi sono un ottimo risultato visto che fino a pochi giorni fa a Ridracoli imperava l’inverno. Tutte le corse con il battello elettrico erano al completo, così come le visite ai cuniculi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ridracoli da tutto esaurito. Diga, duemila visitatori in tre giorni. Si spera già in un’estate boom Carnevale a casa Bertuccelli. Una tre giorni da tutto esauritoUna tre giorni di sold out, una tre giorni che ha fatto ritornare gli spettatori ai profumi della Canzonetta di una volta. Tre giorni di ’cogestione’ tra studenti e insegnanti. Forum da tutto esauritoTre giorni di autogestione, anzi di ‘cogestione’, fra studenti (alcuni nella foto) ed insegnanti.