La Toscana lancia un nuovo modo per insegnare l’alimentazione ai bambini. Da oggi, nelle scuole primarie, arrivano gratuitamente i fumetti di Sio e dello Chef Tomei, pensati per coinvolgere i più piccoli e far loro capire l’importanza di una corretta alimentazione. La distribuzione parte grazie a LS Scuola e coinvolge tutte le classi terze delle scuole primarie della regione.

Il progetto di educazione alimentare più originale della Toscana entra nel vivo: grazie a LS Scuola è ufficialmente iniziata la distribuzione gratuita del volume a fumetti “Cavolo, che fico!” destinato a tutti gli alunni delle classi terze delle Scuole Primarie della Regione. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Area Performance ODV e Foodmetti ed è promossa e sostenuta dal Consiglio Regionale della Toscana e da Vetrina Toscana, il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico; con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Foodmetti e “Cavolo, che fico!” arrivano nelle scuole: iniziata la distribuzione gratuita del fumetto di Sio e dello Chef Tomei per l’educazione alimentare in Toscana

Gli chef Cristiano Tomei e Sio hanno portato il loro laboratorio di cucina nelle scuole di Lucca.

La Centrale del Latte di Roma ha vinto il bando ministeriale

