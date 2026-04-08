Felino si ferisce alla mano con un coltello | 22enne al Pronto soccorso

Nella tarda mattinata di oggi a Felino un ragazzo di 22 anni è stato portato al pronto soccorso dopo essersi ferito alla mano con un coltello. Le circostanze dell’incidente sono ancora da chiarire, mentre i sanitari si sono occupati della ferita. La polizia sta indagando sull’accaduto per ricostruire la dinamica. Al momento non ci sono altre informazioni disponibili sull’accaduto o eventuali conseguenze.

Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi a Felino, dove un ragazzo di 22 anni è rimasto ferito alla mano con un coltello. L’episodio si è verificato poco prima delle 12, in via Aldo Moro. Sul posto è intervenuta l’ambulanza proveniente da Langhirano, che ha prestato le prime cure al. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Coltello alla mano in tre rapinano due persone, una finisce al pronto soccorsoIl primo episodio in via Dei Mille: la vittima un 20enne è stato derubato anche delle scarpe; il secondo, a mezzanotte, in via Quattro Novembre: qui... Esagitato semina il caos nel bar a Ciriè: minaccia i titolari brandendo un coltello, poi si ferisce a una manoCaos nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 3 febbraio 2026, al bar Stazione di via Torino a Ciriè a causa di un esagitato, completamente ubriaco, che...