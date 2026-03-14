Infortunio Cremaschi c’è lesione! L’esito degli esami | il comunicato del Parma

Il Parma ha annunciato che Cremaschi ha subito un infortunio e che gli esami hanno evidenziato una lesione. La società ha reso noto il risultato delle analisi effettuate sul giocatore, senza fornire ulteriori dettagli sulle condizioni o sui tempi di recupero. La notizia è stata comunicata ufficialmente tramite il comunicato del club, che conferma la presenza di un problema fisico per il calciatore.

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