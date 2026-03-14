Infortunio Cremaschi c’è lesione! L’esito degli esami | il comunicato del Parma

Da calcionews24.com 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parma ha annunciato che Cremaschi ha subito un infortunio e che gli esami hanno evidenziato una lesione. La società ha reso noto il risultato delle analisi effettuate sul giocatore, senza fornire ulteriori dettagli sulle condizioni o sui tempi di recupero. La notizia è stata comunicata ufficialmente tramite il comunicato del club, che conferma la presenza di un problema fisico per il calciatore.

Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. La mossa di Cordon Riso racconta: «Ecco perché Tonali si è trasferito al Newcastle. Volevo portare via Frattesi dall’Inter, ecco cos’è successo» Calciomercato Milan: spunta Jackson per l’attacco, intanto è stato definito il futuro di Pulisic in vista dell’estate. Cosa succederà Conte a Dazn: «Banda? Mi sono precipitato in campo gridando per i soccorsi. Vi spiego i miei cambi» Di Francesco a Dazn: «Banda preoccupato per la botta, credo si risolva nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortunio cremaschi c8217232 lesione l8217esito degli esami il comunicato del parma
© Calcionews24.com - Infortunio Cremaschi, c’è lesione! L’esito degli esami: il comunicato del Parma

Articoli correlati

Leggi anche: Infortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il comunicato del Napoli

Infortunio Provedel, ecco l’esito degli esami: c’è lesione! Il portiere finirà sotto i ferriGriezmann Orlando City, doccia gelata per gli statunitensi? C’è la decisione dell’attaccante dell’Atletico Madrid Goretzka esce allo scoperto sul...

Tutti gli aggiornamenti su Infortunio Cremaschi

Temi più discussi: Torino-Parma, Cremaschi disperato: infortunio, lacrime e fuori dopo 10’ alla seconda da titolare, come sta; Parma, brutto infortunio per Cremaschi contro il Torino: è uscito in lacrime, cos’è successo; Parma in ansia per Cremaschi: esce in lacrime dopo 11 minuti; L'ALLENATORE CARLOS CUESTA: MI È PIACIUTA LA REAZIONE, ORA PENSIAMO A SABATO.

infortunio cremaschi infortunio cremaschi c èInfortunio Cremaschi, c’è lesione! L’esito degli esami: il comunicato del Parma sulle sue condizioni dopo lo stop col TorinoInfortunio Cremaschi, c’è lesione! L’esito degli esami: il comunicato del Parma sulle sue condizioni dopo lo stop col Torino Brutte notizie in casa Parma per Carlos Cuesta, allenatore dei ducali, dopo ... calcionews24.com

infortunio cremaschi infortunio cremaschi c èDoccia fredda per il Parma: c'è lesione al menisco per Benjamin Cremaschi. Il comunicatoDoccia freddissima per il Parma, che potrebbe aver perso a lungo Benjamin Cremaschi. Il calciatore, uscito ieri dopo 11 minuti dal fischio di inizio della. tuttomercatoweb.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.