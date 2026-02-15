Infortunio Holm altra tegola per la Juve dopo il KO con l’Inter | c’è lesione! Il comunicato e i tempi di recupero

Holm si è infortunato durante la partita contro l’Inter, a causa di un contrasto duro con un avversario, e ora si scopre che ha una lesione muscolare. La notizia arriva direttamente dal comunicato ufficiale della Juventus, che indica tempi di recupero stimati in diverse settimane. Il terzino svedese si è fermato subito dopo l’incidente, lasciando i tifosi preoccupati per le prossime partite.