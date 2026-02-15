Infortunio Holm altra tegola per la Juve dopo il KO con l’Inter | c’è lesione! Il comunicato e i tempi di recupero
Holm si è infortunato durante la partita contro l’Inter, a causa di un contrasto duro con un avversario, e ora si scopre che ha una lesione muscolare. La notizia arriva direttamente dal comunicato ufficiale della Juventus, che indica tempi di recupero stimati in diverse settimane. Il terzino svedese si è fermato subito dopo l’incidente, lasciando i tifosi preoccupati per le prossime partite.
Infortunio Morata, l’ex Juve ha riportato una lesione di alto grado all’adduttore sinistro: tegola pesantissima per il Como di Fabregas. Il comunicato ufficiale ed i tempi di recupero
Infortunio Manu Koné, tegola per la Roma! C’è lesione per il centrocampista, i tempi di recupero e quali partite salterà
Infortunio Holm, gli esami evidenziano una lesione al polpaccio per l'esterno che dovrà stare fermo ai box in attesa di nuovi controlli medici
NAPOLI SU HOLM Con l’infortunio di Di Lorenzo, il Napoli è costretto a guardarsi intorno per trovare una soluzione immediata sulla fascia destra La società azzurra potrebbe virare con decisione su Emil Holm, esterno svedese già finito da tempo facebook
