Nel 2026, in Italia, si sono registrate sette vittime di femminicidio. Nonostante le numerose campagne di sensibilizzazione e gli appelli pubblici, le donne continuano a perdere la vita per mano di ex partner, fidanzati, mariti o compagni. Le storie di queste donne sono state riportate dai media, che hanno dedicato attenzione agli episodi e alle circostanze di ciascun caso. La questione resta al centro del dibattito pubblico e delle cronache quotidiane.

Appelli, campagne di sensibilizzazione sui femminicidi, dibattiti: eppure si continua a morire sotto i colpi di ex, fidanzati, mariti, compagni. Sono 7 le donne uccise dal primo gennaio di cui LaPresse ha raccontato le storie. L’ultima vittima, in ordine di tempo, è Patrizia Lamanuzzi, 54 anni di Bisceglie (Bt), buttata giù dal balcone dell’abitazione in cui viveva con il marito, Luigi Gentile, 61 anni che dopo si è suicidato. Di seguito nomi e storie delle vittime. 6 gennaio, Castel Volturno (Caserta). Linda Iyekeoretin, 33 anni, muore in ospedale dopo una agonia di dieci giorni. Di origini nigeriane, la donna era stata picchiata dall’ex compagno, Alfred Bright, suo connazionale di 32 anni, nella notte tra il 22 e il 23 dicembre 2025.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Femminicidi in Italia, nel 2026 7 vittime: i nomi e le storie delle donne uccise

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