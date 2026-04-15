Infortunati Juve lesione per Cabal! Le condizioni di Yildiz Kelly e Thuram dopo l’allenamento odierno Cos’è successo alla Continassa

Durante l’allenamento odierno alla Continassa, uno dei giocatori ha subito una lesione che ha portato alla sua uscita dal campo. Altre tre atleti sono stati valutati dopo l’attività, ma non hanno riportato problemi gravi. Sul campo si è verificato un episodio che ha coinvolto un giocatore, causando un infortunio. La squadra sta monitorando attentamente la situazione di tutti i giocatori coinvolti.

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