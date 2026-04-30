Influencer finanziari ora la Ue propone un bollino di qualità per ridurre truffe e conflitti di interesse – Il video

L’Unione europea ha proposto l’introduzione di un bollino di qualità per gli influencer finanziari, con l’obiettivo di limitare le truffe e i conflitti di interesse. La misura mira a contrastare la diffusione di consigli di investimento e promozioni di guadagni rapidi sui social media, spesso rivolti a un pubblico giovane. La proposta si inserisce in un quadro di regolamentazione più ampio per tutelare gli utenti dalle informazioni potenzialmente ingannevoli condivise dai “finfluencer”.