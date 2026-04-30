Influencer finanziari ora la Ue propone un bollino di qualità per ridurre truffe e conflitti di interesse – Il video
L’Unione europea ha proposto l’introduzione di un bollino di qualità per gli influencer finanziari, con l’obiettivo di limitare le truffe e i conflitti di interesse. La misura mira a contrastare la diffusione di consigli di investimento e promozioni di guadagni rapidi sui social media, spesso rivolti a un pubblico giovane. La proposta si inserisce in un quadro di regolamentazione più ampio per tutelare gli utenti dalle informazioni potenzialmente ingannevoli condivise dai “finfluencer”.
Basta con i consigli su investimenti e guadagni shock sui social media. L’Unione europea vuole mettere un freno al proliferare dei “finfluencer”, i creator digitali che cercano di attrarre l’attenzione dei ragazzi (e non solo) con raccomandazioni d’investimento spesso di dubbia credibilità. O meglio, regolare il settore. Oggi il Parlamento europeo voterà il primo rapporto interamente dedicato al fenomeno. I social media sono ormai la piattaforma principale su cui la Gen Z si informa su ogni tema e perfino scelta di vita, e i finfluencer in quest’ottica possono giocare un ruolo importante per raggiungere nuove audience sui temi finanziari, riconosce la Commissione Ue.🔗 Leggi su Open.online
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