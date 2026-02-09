Alberto Ravagnani il prete influencer che ora è solo influencer | Ecco perché ho lasciato il sacerdozio – Il video

Alberto Ravagnani, il prete diventato influencer, ha deciso di lasciare il sacerdozio. In un video recente, spiega di non riuscire più a rispettare il celibato e di aver smesso di fingere. La sua scelta sorprende molti e ha fatto discutere sui social e tra i fedeli. Ora Ravagnani si dedica ai contenuti online, lontano dal ruolo di sacerdote.

«Non riuscivo a rispettare il celibato, ho smesso di fingere». È questa una delle motivazioni che hanno spinto Alberto Ravagnani, il prete influencer che dal 30 gennaio è solo influencer, a lasciare il sacerdozio. Lo spiega lui stesso in un lungo video su YouTube nel quale ripercorre il suo percorso personale e professionale. «Avevo deciso di entrare in seminario a 17 anni – racconta l’ex sarcedote della Parrocchia di San Gottardo al Corso di Milano, classe 1993 – dopo che mi ero convertito. C’era una ragazza che mi piaceva, i miei genitori erano contro, avevo una paura matta di perdere gli amici, però Dio mi aveva cambiato la vita e non potevo fare altro che dare la mia vita a lui».🔗 Leggi su Open.online

Don Alberto Ravagnani, il prete influencer, ha deciso di lasciare il sacerdozio.

Don Alberto Ravagnani, il prete influencer di Milano, ha deciso di sospendere il sacerdozio.

