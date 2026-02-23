Inflazione Istat | a gennaio cala all’1% carrello spesa all’1,9%

L'inflazione ha rallentato a gennaio, con l’Istat che segnala un aumento dei prezzi al consumo dell’1%, il dato più basso da novembre 2024. La causa principale è il calo dei costi energetici, che ha contribuito a ridurre l’incremento complessivo. Nel frattempo, il carrello della spesa ha registrato un aumento più contenuto dell’1,9%, riflettendo un andamento più stabile nei prezzi dei beni di prima necessità. Questi numeri influenzano direttamente il potere d’acquisto delle famiglie.

Roma, 23 feb. (askanews) – A gennaio i prezzi al consumo aumentano dell'1% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, il livello più basso registrato da novembre 2024 (+1,3%). A dicembre 2025 l'inflazione era al +1,2%. Lo ha reso noto l'Istat confermando la stima preliminare. Nel mese di gennaio 2026, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra una variazione del +0,4% su base mensile. La crescita tendenziale dell'indice generale si deve prevalentemente alla dinamica dei prezzi dei Beni alimentari, non lavorati (+2,5%) e lavorati (+1,9%), a quella dei prezzi dei Servizi relativi all'abitazione (+4,4%), dei Tabacchi (+3,3%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+3%).