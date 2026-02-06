Inflazione in rallentamento a gennaio 2026 | cibo e servizi spingono i prezzi
A gennaio 2026, l’inflazione rallenta leggermente, toccando l’1%. I prezzi di cibo e servizi continuano a salire, spingendo comunque i costi per le famiglie e i territori. La frenata dell’inflazione apre il nuovo anno con segnali di stabilità, anche se restano ancora alcune pressioni sui prezzi.
Prezzi al consumo: inflazione all’1% tra segnali positivi e nuove pressioni su famiglie e territori. L’inflazione apre il 2026 in lieve frenata. Il 2026 si apre con un rallentamento dell’inflazione, ma senza un vero ritorno alla stabilità dei prezzi. Secondo le stime preliminari dell’Istat, nel mese di gennaio 2026 l’indice nazionale dei prezzi al consumo ( NIC, al lordo dei tabacchi) registra un +1,0% su base annua, in calo rispetto al +1,2% di dicembre, e un +0,4% su base mensile. Il dato riporta l’inflazione su livelli lievemente superiori a quelli di ottobre 2024, segnalando una fase di moderazione, ma con dinamiche interne ancora disomogenee. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
