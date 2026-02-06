A gennaio 2026, l’inflazione rallenta leggermente, toccando l’1%. I prezzi di cibo e servizi continuano a salire, spingendo comunque i costi per le famiglie e i territori. La frenata dell’inflazione apre il nuovo anno con segnali di stabilità, anche se restano ancora alcune pressioni sui prezzi.

Prezzi al consumo: inflazione all’1% tra segnali positivi e nuove pressioni su famiglie e territori. L’inflazione apre il 2026 in lieve frenata. Il 2026 si apre con un rallentamento dell’inflazione, ma senza un vero ritorno alla stabilità dei prezzi. Secondo le stime preliminari dell’Istat, nel mese di gennaio 2026 l’indice nazionale dei prezzi al consumo ( NIC, al lordo dei tabacchi) registra un +1,0% su base annua, in calo rispetto al +1,2% di dicembre, e un +0,4% su base mensile. Il dato riporta l’inflazione su livelli lievemente superiori a quelli di ottobre 2024, segnalando una fase di moderazione, ma con dinamiche interne ancora disomogenee. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Inflazione in rallentamento a gennaio 2026: cibo e servizi spingono i prezzi

Approfondimenti su Inflazione Gennaio2026

A gennaio, i prezzi dei beni di consumo sono cresciuti meno rispetto ai mesi scorsi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Inflazione 2026: la MINACCIA SILENZIOSA di cui NESSUNO parla

Ultime notizie su Inflazione Gennaio2026

Argomenti discussi: Inflazione in lieve rallentamento a gennaio: pesa ancora il carrello della spesa; Inflazione in rallentamento: a gennaio crescita all’1% secondo le stime Istat; Giappone, inflazione a Tokyo in decelerazione all'1,5%; Inflazione all’1% a gennaio, riparte la spinta di alimentari e servizi.

Eurozona in rallentamento: servizi deboli e inflazione dei costi, dati che la BCE non potrà ignorare(Teleborsa) - Ad inizio anno, l'economia del settore privato dell’Eurozona ha continuato ad aumentare, in linea con l’andamento mensile dello scorso anno. L'incremento è però rallentato, come già avve ... finanza.repubblica.it

Bce, tassi fermi ma mercati in equilibrio precarioNonostante settimane apparentemente tranquille sul piano macro, i mercati hanno vissuto una fase di forte turbolenza. Utili volatili nel settore tecnologico, movimenti bruschi del dollaro e la ... bluerating.com

Inflazione in rallentamento: a gennaio crescita all’1% secondo le stime Istat facebook

Bce lascia i tassi invariati al 2% per la 5a volta consecutiva nonostante l'inflazione a 1,7% a gennaio, lagarde: “Decisione unanime” x.com