Infiltrazioni di pioggia mamma papà e due bimbi piccoli evacuati da una casa popolare

Lo scorso 17 aprile a Bergamo, una famiglia composta da madre, padre e due bambini di cinque e sei anni è stata evacuata da una casa popolare a causa di infiltrazioni di pioggia che hanno reso l’abitazione insicura. Le condizioni dell’immobile hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, che hanno accompagnato gli occupanti in un luogo sicuro. La situazione ha creato preoccupazione tra i residenti della zona.

Bergamo. Sono stati letteralmente evacuati, lo scorso 17 aprile: madre, padre e due bambini di cinque e sei anni. Abitavano in una casa popolare del Comune, un sottotetto in via Pignolo 73: edificio storico ai piedi di Città Alta, suggestivo quanto malandato. Almeno per quanto riguarda il tetto. Perché è proprio a causa delle continue infiltrazioni di pioggia che la famiglia ha dovuto andarsene: la casa è stata certificata inagibile dai Vigili del Fuoco. “Sono stati collocati provvisoriamente altrove, a carico del Comune – spiega l’assessora alle Politiche della Casa, Claudia Lenzini -. Nel frattempo, in accordo coi Servizi sociali, stiamo cercando un altro appartamento in cui possano stabilirsi”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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