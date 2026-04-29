Infiltrazioni nella casa popolare di una 70enne Ater | Intervento non di nostra competenza

Un'anziana di circa 70 anni residente in una casa popolare al Sacrario di Viterbo ha segnalato infiltrazioni nel suo appartamento. L'Ater ha riferito che l'intervento necessario per risolvere il problema non rientra nelle proprie competenze. La questione riguarda da tempo la donna, che ha cercato assistenza senza successo. La situazione è stata comunicata a ViterboToday, senza che siano stati annunciati interventi immediati o soluzioni definite.

“L'intervento non è di nostra competenza”. L'Ater sulla situazione dell'inquilina 70enne di via Beato Giacomo, al Sacrario di Viterbo, da anni alle prese con una infiltrazione nell'alloggio popolare, come ha raccontato a ViterboToday.L'azienda per l'edilizia residenziale interviene chiarendo la.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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