Non entrate chiamate la polizia Dentro casa i corpi di mamma papà i due figli e animali

Gli agenti arrivano davanti a un’abitazione tranquilla e trovano una scena sconvolgente. Dentro, i corpi di mamma, papà, due figli e alcuni animali domestici. La porta è aperta, all’interno c’è un silenzio pesante. Qualcuno si è limitato a dire: “Non entrate, chiamate la polizia”. Ora, la ricostruzione dei fatti e le motivazioni sono al centro delle indagini.

Una scena di silenzio irreale ha accolto gli agenti intervenuti in una tranquilla strada residenziale, dove all’interno di un’abitazione si è consumata una tragedia familiare che ha sconvolto il Paese. Dietro la porta di una casa apparentemente come tante è stato scoperto un dramma che ha lasciato senza parole investigatori e vicini. A lanciare l’allarme è stato un dettaglio inquietante: sulla porta d’ingresso era stato affisso un cartello con un messaggio chiaro e agghiacciante, “Non entrate. Chiamate la polizia”. All’interno dell’abitazione sono stati trovati i corpi senza vita di tutti i componenti della famiglia, insieme a quelli degli animali domestici.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

«Non entrate. Chiamate la polizia»: così due genitori hanno ucciso i figli autistici e si sono tolti la vita

Questa mattina a Perth, in un quartiere residenziale di Mosman Park, sono stati trovati tutti morti i membri di una famiglia.

«Non entrate. Chiamate la polizia»: così due genitori hanno ucciso i figli autistici e si sono tolti la vita. La storia dall'Australia: in casa sono stati trovati quattro corpi. Anche i tre animali della famiglia sono stati uccisi. Sulla porta d'entrata dell'abitazione era affisso un cartello

Australia, i genitori si uccidono con i due figli autistici: l'avviso sulla porta e l'addio silenzioso. «Non entrate, chiamate la polizia». Senza vita anche gli animali della casa in un sobborgo di Perth

