Non entrate chiamate la polizia Dentro casa i corpi di mamma papà i due figli e animali

Gli agenti arrivano davanti a un’abitazione tranquilla e trovano una scena sconvolgente. Dentro, i corpi di mamma, papà, due figli e alcuni animali domestici. La porta è aperta, all’interno c’è un silenzio pesante. Qualcuno si è limitato a dire: “Non entrate, chiamate la polizia”. Ora, la ricostruzione dei fatti e le motivazioni sono al centro delle indagini.

Una scena di silenzio irreale ha accolto gli agenti intervenuti in una tranquilla strada residenziale, dove all’interno di un’abitazione si è consumata una tragedia familiare che ha sconvolto il Paese. Dietro la porta di una casa apparentemente come tante è stato scoperto un dramma che ha lasciato senza parole investigatori e vicini. A lanciare l’allarme è stato un dettaglio inquietante: sulla porta d’ingresso era stato affisso un cartello con un messaggio chiaro e agghiacciante, “Non entrate. Chiamate la polizia”. All’interno dell’abitazione sono stati trovati i corpi senza vita di tutti i componenti della famiglia, insieme a quelli degli animali domestici.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Casa Tragedia

Questa mattina a Perth, in un quartiere residenziale di Mosman Park, sono stati trovati tutti morti i membri di una famiglia.

Ultime notizie su Casa Tragedia

Argomenti discussi: Non entrate. Chiamate la polizia: così due genitori hanno ucciso i figli autistici e si sono tolti la vita; Australia, i genitori si uccidono con i due figli autistici: l'avviso sulla porta e l'addio silenzioso. Non entrate, chiamate la polizia; Agenzia delle Entrate una e unica nel giudizio tributario: cosa significa nelle liti fiscali (Cassazione); Soli contro il mondo: l’omicidio-suicidio di una famiglia con figli autistici e quel grido d’aiuto (inascoltato).

