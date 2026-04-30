Infermiere sospeso per errore lavora ma gli viene tolto lo stipendio il tribunale condanna l' Azienda

Un infermiere sospeso per un errore ha continuato a lavorare nelle corsie, ma gli è stato poi tolto lo stipendio a causa di un problema amministrativo legato a un errore informatico. L'azienda sanitaria coinvolta è stata citata in giudizio e il tribunale ha condannato l'ente a risarcire il dipendente, riconoscendo la correttezza della sua attività lavorativa nonostante la sospensione. La vicenda evidenzia le conseguenze di un errore tecnico sulle condizioni di lavoro di un professionista.