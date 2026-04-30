Infermiere sospeso per errore lavora ma gli viene tolto lo stipendio il tribunale condanna l' Azienda
Un infermiere sospeso per un errore ha continuato a lavorare nelle corsie, ma gli è stato poi tolto lo stipendio a causa di un problema amministrativo legato a un errore informatico. L'azienda sanitaria coinvolta è stata citata in giudizio e il tribunale ha condannato l'ente a risarcire il dipendente, riconoscendo la correttezza della sua attività lavorativa nonostante la sospensione. La vicenda evidenzia le conseguenze di un errore tecnico sulle condizioni di lavoro di un professionista.
Lavorare regolarmente in corsia, garantire il servizio pubblico e poi vedersi sottrarre lo stipendio per un cavillo burocratico generato da un errore informatico. È la paradossale vicenda vissuta da un infermiere in servizio presso l’Ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone, culminata ora con.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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