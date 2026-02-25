Pensava che TikTok fosse un porto franco, una sorta di luogo virtuale in cui sfogarsi contro i capi e i colleghi senza conseguenza. Ma per un operaio di una ditta di logistica del bolognese, gli attacchi social si sono trasformati in un licenziamento in tronco, ora confermato anche dai giudici. Il Tribunale civile di Bologna, sezione lavoro, ha infatti respinto il ricorso dell’uomo, stabilendo che i venti filmati pubblicati sulla piattaforma hanno violato irreparabilmente i doveri di correttezza e buona fede. I video nel magazzino. I fatti risalgono allo scorso anno. L’operaio, assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavorava per conto della sua ditta nei magazzini della Montenegro a San Lazzaro di Savena. Proprio durante l’orario di servizio, l’uomo aveva preso l’abitudine di filmarsi mentre era alla guida del muletto tra le corsie del magazzino. Nelle clip non c’erano solo insulti e frasi colorite, ma erano ben visibili i loghi aziendali, i macchinari e i prodotti della società appaltante. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche:

Operaio pubblica video offensivi su TikTok contro l'azienda: perde il ricorso e resta senza lavoro

Gli screening tumorali. Adesioni sopra la media: "Ma poche per il colon"

Temi più discussi: Bologna, operaio pubblica venti video TikTok con insulti e frasi contro l'azienda: Licenziato, guadagnava 2.300 euro al mese e non c'era sfruttamento; La tutela del lavoratore in base al vizio sostanziale di cui è affetto il licenziamento disciplinare; Urla Palestina libera a dei clienti israeliani al negozio ufficiale delle Olimpiadi di Milano-Cortina: commesso viene licenziato - Il video; Olimpiadi: dipendente dice Free Palestine a tifosi israeliani.

Licenziato per i video su TikTok in cui insulta l’azienda: fa ricorso, ma il tribunale gli dà torto. «Non c’è sfruttamento, stipendio sopra la media»L'operaio si filmava mentre guidava il muletto parlando di sfruttamento, ma guadagnava 2.300 euro al mese. Il giudice: «Linguaggio scurrile e gravi illazioni» ... open.online

Bologna, operaio pubblica venti video TikTok con insulti e frasi contro l'azienda: «Licenziato, guadagnava 2.300 euro al mese e non c'era sfruttamento»Lavorava in appalto in un magazzino e nei filmati aveva mostrato anche i loghi della sua ditta e della Montenegro, che aveva affidato dei lavori. L'operaio ha impugnato il provvedimento ma anche il tr ... corrieredibologna.corriere.it

"BOLOGNA Operaio pubblica video su TikTok contro l'azienda: «Licenziato, con 2.300 euro al mese non c'era sfruttamento» di Vincenzo Brunelli" x.com

Un dipendente di Burger King, identificato come Timothy Tackett, fu licenziato nell’agosto del 2008 dopo la diffusione di un video in cui appare mentre fa il bagno in un lavello industriale del locale a Xenia, Ohio. La registrazione, realizzata da un collega e pub - facebook.com facebook