Infermiere del Cannizzaro imputato per due omicidi la Procura chiede la conferma dell' ergastolo

La Procura generale di Catania ha chiesto alla Corte d'assise d'appello di confermare l'ergastolo per un infermiere di 52 anni, accusato di aver ucciso due pazienti durante il loro ricovero presso l'ospedale Cannizzaro. L’uomo è stato condannato in primo grado per i due omicidi e ora si attende la decisione definitiva sulla sua pena. La vicenda ha suscitato molta attenzione nella comunità locale.

La Procura generale di Catania ha chiesto alla Corte d'assise d'appello la conferma della condanna all'ergastolo per l'infermiere Vincenzo Villani Conti, 52 anni, accusato dell'omicidio di due pazienti mentre erano ricoverate nell'ospedale Cannizzaro. Le vittime sono un'ultrasessantenne e.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Corriere rapito e ucciso, la Procura chiede l’ergastolo per due imputatiGrosseto, 13 marzo 2026 – Due ergastoli e una condanna a venti anni di reclusione. Duplice femminicidio di Naro, il pg chiede la conferma dell’ergastoloIl sostituto procuratore generale di Palermo, Caterina Bartolozzi, ha chiesto la conferma della condanna all’ergastolo per Edgar Omar Nedelcov, 25...