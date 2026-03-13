Corriere rapito e ucciso la Procura chiede l’ergastolo per due imputati

Due imputati sono stati accusati di aver rapito e ucciso un corriere. La Procura ha chiesto l’ergastolo per entrambi e una condanna a venti anni di reclusione per un terzo coinvolto. Il processo si svolge a Grosseto, dove si sono svolti gli interrogatori e le testimonianze. La decisione sulla sentenza spetterà ai giudici nelle prossime settimane.

Grosseto, 13 marzo 2026 – Due ergastoli e una condanna a venti anni di reclusione. Queste le pene che la procura di Grosseto – pm Giovanni De Marco e Valeria Lazzarini – ha chiesto alla Corte di assise di Grosseto per l’efferato omicidio di Nicolas Matias Del Rio, il corriere argentino di 40 anni, sequestrato e ucciso sull’ Amiata, a maggio del 2024. Il confronto. L’udienza di ieri si è aperta con il confronto fra i tre imputati: Klodian Gjoni, albanese di 34 anni, Ozgur Bozkurt, turco di 44 e il connazionale di quest’ultimo Emre Kaja di 29 anni. Confronto chiesto dopo le reciproche accuse tra Gjoni e Bozgurt su chi ha ucciso materialmente Del Rio, tra il 23 e il 24 maggio, come ricostruito dalla procura maremmana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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