Durante la giornata di Pasqua, un episodio di tensione si è verificato al Circolo Bar Duomo Vecchio, dove un’infermiera è stata aggredita da un cliente abituale. La stessa persona ha dichiarato di aver pensato che l’atteggiamento aggressivo fosse parte del suo percorso riabilitativo. La polizia ha avviato le indagini, mentre testimoni riferiscono di aver assistito a un momento di forte contrapposizione tra l’uomo e il personale del locale.

Momenti di tensione al Circolo Bar Duomo Vecchio, dove — a quanto pare nel giorno di Pasqua, anche se la conferma è arrivata solo oggi — un’infermiera è stata aggredita da un uomo noto in zona più per la costanza al bancone che per l’impegno nei percorsi di recupero. Secondo i presenti, tutto sarebbe iniziato quando l’operatrice ha osato proporre un’alternativa al terzo “caffè corretto terapia”. “Ci ha detto di respirare e contare fino a dieci. Io sono arrivato a due e mi sono sentito giudicato”, avrebbe dichiarato l’aggressore, visibilmente contrariato da quello che ha definito “un approccio troppo poco inclusivo verso chi non ama contare”....🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Infermiera aggredita al Circolo Bar Duomo Vecchio, cliente abituale: “Pensavo fosse parte del percorso riabilitativo”

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