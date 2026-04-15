Sandra Lee, nota per il suo ruolo in un popolare reality dedicato alla dermatologia, è stata ricoverata d’urgenza in ospedale dopo aver subito un ictus durante le riprese. La dottoressa ha raccontato di aver inizialmente scambiato i sintomi per una vampata, ma si è resa conto della gravità quando ha capito che una parte del suo cervello stava subendo danni irreversibili. La sua testimonianza ha fatto il giro dei media.

Sandra Lee, la celebre dottoressa Pimple Popper dell'omonimo reality cult, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale dopo aver avuto un ictus sul set. A raccontarlo è stata la stessa dermatologa americana, rivelando per la prima volta a People il terribile episodio avvenuto nel novembre scorso, mentre si prendeva cura dei pazienti durante le riprese del programma. "È successo mentre stavo girando. Ho avuto quella che pensavo fosse una vampata di calore. Sudavo tantissimo e non mi sentivo me stessa". Dopo le riprese, mentre si trovava a casa dei genitori, il malessere è peggiorato: la dottoressa Pimple Popper ha avvertito un dolore lancinante che le impediva di scendere le scale.🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Sandra Lee e la testimonianza shock: "Pensavo fosse una vampata e invece era un ictus. Una parte del mio cervello è andata in necrosi"

Notizie correlate

“Pensavo a una vampata invece era un ictus”, la rivelazione della dottoressa Pimple Popper(Adnkronos) – Sandra Lee, la celebre dottoressa Pimple Popper dell'omonimo reality cult, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale dopo aver avuto un...

Leggi anche: La “dottoressa schiacciabrufoli” Sandra Lee ha avuto un ictus sul set: “Una parte del mio cervello è morta. Mi sono resa conto che il mio lato sinistro non ‘rispondeva’ e non mi venivano le parole”

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Pensavo a una vampata invece era un ictus, la rivelazione della dottoressa Pimple Popper; Dr. Pimple Popper, la dottoressa schiacciabrufoli ha avuto un ictus mentre girava la sua serie tv; Sandra Lee, la dottoressa schiacciabrufoli, ha avuto un ictus durante le riprese; La dottoressa Schiacciabrufoli di Real Time ha un ictus sul set del suo programma: ecco cosa è successo.

La dottoressa schiacciabrufoli Sandra Lee ha avuto un ictus sul set: Una parte del mio cervello è mortaLa dermatologa Sandra Lee, star del programma Dr. Pimple Popper, racconta il trauma dell'ictus ischemico avuto a novembre durante le riprese ... ilfattoquotidiano.it

Dr. Pimple Popper, la dottoressa schiacciabrufoli, ha avuto un ictus mentre girava la sua serie tvLa dermatologa Sandra Lee, nota come Dr. Pimple Popper su Real Time, ha rivelato di aver subito un ictus durante le riprese della sua serie tv: Una ... fanpage.it

Sandra Lee, la dottoressa schiacciabrufoli, racconta l’ictus durante le riprese del suo show: sintomi, recupero e cosa è successo davvero. Come sta ora - facebook.com facebook

Sandra Lee, “la dottoressa schiacciabrufoli” americana, nota anche in Italia per il suo programma su Real Time, ha reso noto di essere stata colpita da un ictus ischemico nel corso delle riprese del suo show. “Ho avuto una vampata di calore, non mi sentivo x.com