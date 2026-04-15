Mondiali scoppia il caso Ice | minacce di sciopero e paura Infantino al bivio deve chiedere a Trump lo stop alle retate

Nel contesto dei Mondiali di calcio 2026, si sono diffuse tensioni tra i lavoratori coinvolti nelle operazioni al SoFi Stadium. Alcuni hanno minacciato di scioperare e espresso timori legati a possibili minacce e retate che potrebbero influenzare l’organizzazione dell’evento. La situazione si sta evolvendo lontano dai riflettori ufficiali, coinvolgendo direttamente chi è impegnato nel settore operativo, mentre i responsabili si trovano di fronte a decisioni delicate.

Le crepe si sono aperte lontano dai palazzi del potere, tra i corridoi operativi del SoFi Stadium. Qui, dove tra pochi mesi si accenderanno i riflettori sulla partita inaugurale della Nazionale statunitense ai Mondiali di calcio 2026, migliaia di lavoratori hanno alzato la voce. Minacce di sciopero, lettere ufficiali, rivendicazioni. Al centro di tutto, una richiesta politicamente esplosiva: tenere lontana l’Immigration and Customs Enforcement ( ICE ). È da questa pressione dal basso che si è innescata una reazione ai vertici della FIFA. Il presidente Gianni Infantino si trova ora davanti a una scelta delicata: sfruttare il suo rapporto diretto con Donald Trump per chiedere una moratoria totale sulle retate dell’ICE durante i 39 giorni dei Mondiali.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mondiali, scoppia il caso Ice: minacce di sciopero e paura. Infantino al bivio, deve chiedere a Trump lo stop alle retate Notizie correlate Dalle retate ai centri in mezzo al nulla: che fine fanno i bambini rastrellati dall’ICE di TrumpI rastrellamenti della milizia anti-immigrazione voluta da Trump colpiscono sempre più spesso famiglie con bambini che vengono affidati a parenti o... Infantino difende il premio a Trump: «No al boicottaggio dei Mondiali»Gianni Infantino ha respinto le critiche per l’assegnazione del premio per la pace a Donald Trump, conferito a nome della FIFA durante il sorteggio... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Mondiali 2026, scoppia il ticketgate: il costo dei biglietti è sempre più alto! Il caso di Spagna-Uruguay è illuminante; Italia fuori dai Mondiali, azzurri senza vergogna; Manuel Neuer monumentale al Bernabéu: scoppia il caso in Germania, lo vogliono al Mondiale 2026; Paghi il top, vedi da lontano: esplode la rabbia dei tifosi sui biglietti dei Mondiali. Lo vogliono fuori, scoppia il caso prima di Bosnia-ItaliaQuesta sera la Nazionale si gioca il Mondiale, ma intanto scoppia il caso: vogliono fuori squadra l’attaccante Sale l’attesa, cresce la tensione: è il giorno di Bosnia-Italia, il giorno che deciderà c ... juventusnews24.com Bosnia-Italia senza Goal Line Technology e fuorigioco semi automatico: perché? Scoppia il caso, arriva CeferinBosnia-Italia senza Goal Line Technology e fuorigioco semi automatico: perché? Scoppia il caso a poche ore dai playoff mondiali e in tribuna arriva Ceferin. sport.virgilio.it Ekitike, che botta per Liverpool e Francia: c'è rottura del tendine d'Achille, addio Mondiali - facebook.com facebook Calcio, Falcao: 'Grazie ad Ancelotti il Brasile vincerà i Mondiali'. L'ex numero 5 giallorosso: 'Malagò è l'uomo giusto per uscire dalla crisi'. #ANSA x.com