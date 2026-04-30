Infantino chiama sul palco al Congresso FIFA i rappresentanti di Israele e Palestina | tensione a Vancouver

Al 76° Congresso FIFA di Vancouver, il presidente ha invitato i rappresentanti delle federazioni di Israele e Palestina sul palco, in un momento che ha suscitato tensione tra i presenti. Durante l'evento, si è assistito a un tentativo di coinvolgere entrambe le parti in una stessa iniziativa, mentre la sala ha mostrato reazioni diverse. La scena si è svolta in un contesto di attesa e di attenzione da parte di tutti i partecipanti.

Al 76° Congresso FIFA di Vancouver Gianni Infantino ha provato a portare sullo stesso palco i rappresentanti delle federazioni calcistiche di Israele e Palestina. Il presidente palestinese Jibril Rajoub ha però rifiutato di avvicinarsi a Basim Sheikh Suliman, vicepresidente della federazione israeliana.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Infantino, in occasione di un congresso a Vancouver, ha chiesto una scorta degna del Papa: secco no delle autoritàC’era una vecchia fiaba dei fratelli Grimm, Il pescatore e sua moglie, in cui un pescatore cattura un rombo (o passera di mare) magico che esaudisce... Leggi anche: La Fifa sanziona Israele per finta: la ridicola multa alla Federazione per mettere a tacere le accuse della Palestina Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Infantino chiama sul palco al Congresso FIFA i rappresentanti di Israele e Palestina: tensione a Vancouver; Quanto guadagna il re del calcio? Lo stipendio di Gianni Infantino, presidente FIFA; Trump chiama Infantino: Italia ai Mondiali al posto dell’Iran. Infantino chiama sul palco al Congresso FIFA i rappresentanti di Israele e Palestina: tensione a VancouverAl 76° Congresso FIFA di Vancouver Gianni Infantino ha provato a portare sullo stesso palco i rappresentanti delle federazioni calcistiche di Israele ... fanpage.it Gianni Infantino ha provato a portare sullo stesso palco i rappresentanti delle federazioni calcistiche di Israele e Palestina tentando di farli avvicinare per una stretta di mano o almeno per una foto insieme. Il tentativo però è fallito quasi subito - facebook.com facebook