C’era una vecchia fiaba dei fratelli Grimm, Il pescatore e sua moglie, in cui un pescatore cattura un rombo (o passera di mare) magico che esaudisce i desideri. La moglie dell’uomo di mare, però, continua a chiedere sempre di più: ogni desiderio diventa più ambizioso e alla fine porta alla rovina. Ecco, Gianni Infantino sembra proprio la moglie del pescatore: adesso avrebbe addirittura chiesto alle autorità di Vancouver, in Canada, di ricevere un livello di scorta pari a quello riservato al presidente degli Stati Uniti e addirittura superiore a quello del primo ministro canadese. Scontata la risposta di Vancouver. Ne parla il Times. Infantino e le sue richieste.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Infantino, in occasione di un congresso a Vancouver, ha chiesto una scorta degna del Papa: secco no delle autorità

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