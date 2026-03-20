La Fifa sanziona Israele per finta | la ridicola multa alla Federazione per mettere a tacere le accuse della Palestina

Il Comitato disciplinare della Fifa ha deciso di multare la Federazione calcistica israeliana. La sanzione arriva in risposta a una richiesta di sanzioni contro Israele avanzata dalla Palestina. La multa, definita da molti come simbolica, mira a mettere a tacere le accuse palestinesi. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla Fifa, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche.

“Il Comitato disciplinare della Fifa sanziona la Federcalcio israeliana ”. A leggere il titolo del comunicato ufficiale pubblicato dalla massima organizzazione calcistica mondiale, sembra quasi che le istituzioni del pallone si siano svegliate e abbiano deciso di prendere finalmente posizione su quanto accaduto e continua ad accadere in Palestina. Niente di più sbagliato. La Fifa ha soltanto fatto finta di intervenire, perché non poteva ignorare oltre la questione, ma in realtà la punizione decisa è appena un buffetto: una piccola multa economica, uno striscione e qualche generica raccomandazione, prendendo in considerazione solo gli aspetti meno gravi dell’accusa e anzi riscrivendo in maniera filo-israeliana il diritto internazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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La FIFA ha sostanzialmente giustificato le mancate sanzioni a Israele negando che nel proprio Statuto c'è scritto quello che c'è scritto. Le regole sono chiare, e Israele le ha violate indiscutibilmente. @FIFAcom in puro stile Trump: le regole ci sono, ma non cont x.com