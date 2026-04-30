Gianni Infantino ha richiesto una scorta simile a quella di un capo di stato, desiderando essere protetto come un ex presidente degli Stati Uniti, ovvero al livello 4, che rappresenta un passo indietro rispetto a quella di alcune figure storiche. Tuttavia, la sua richiesta si scontra con le misure di sicurezza di livello inferiore rispetto a quelle garantite a personalità di alto livello internazionale o a leader di altri paesi.

Gianni Infantino si scordi la scorta presidenziale. Voleva essere protetto come Trump, livello 4, un passo in meno di papa Leone e addirittura ancora inferiore alla security assicurata al primo ministro del Canada Mark Carney. Niente da fare, la polizia canadese ha respinto la richiesta, già ridicola di suo. Il capo del calcio mondiale dovrà ricevere, oggi, al Vancouver Convention Centre, 1600 delegati da ogni parte dell'universo, gli ultimi accadimenti che hanno riguardato l'incolumità di Trump devono avere illuminato di immenso il presidente della Fifa che si considera di pari censo, avendo stretto un sodalizio con il suddetto. Ma il dipartimento di polizia di Vancouver ha ribadito che i dirigenti della Fifa non soddisfano gli standard delle persone protette a livello internazionale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Infantino, autogol sulla superscorta

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