Infantino intervistato da As neanche una domanda sulla guerra | In un mese richiesti 500 milioni di biglietti per il Mondiale

Il presidente della Fifa ha dichiarato in un’intervista che in un mese sono stati richiesti 500 milioni di biglietti per il prossimo Mondiale di calcio. Ha anche parlato delle nuove leggi che entreranno in vigore, come quella denominata “Vinicius”. Durante l’intervista non sono state fatte domande sulla guerra o su altri argomenti di attualità.

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha rilasciato un’intervista ad As dove ha parlato dei prossimi Mondiali di calcio e delle nuove leggi che saranno in atto, come quella “Vinicius”. Che ruolo pensi che la stampa sportiva giochi sul calcio? “ E’ una cosa molto importante. Le persone sono in attesa di leggere, non solo le notizie, ma anche i commenti e le critiche che ci possono essere, soprattutto quando sono per migliorare il gioco “. La Coppa del Mondo viene di pari passo con i problemi sociali. “ La Coppa del Mondo sarà fantastica, fenomenale, c’è un’aspettativa senza precedenti negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. In quattro settimane abbiamo avuto più di 500 milioni di richieste di biglietti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

