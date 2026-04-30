Infantino annuncia | L’Iran parteciperà ai Mondiali dobbiamo unire le persone!

Il presidente della FIFA ha annunciato ufficialmente che l’Iran parteciperà ai Mondiali del 2026. La decisione è stata comunicata in una dichiarazione pubblica, in cui si sottolinea l’intenzione di promuovere l’unità tra le persone attraverso il torneo. La conferma della partecipazione dell’Iran segue le discussioni e le decisioni prese dall’organizzazione internazionale nel corso delle ultime settimane.

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