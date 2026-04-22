Vasamì travolge Cadenasso | il giovane talento vola nella Top 500 ATP

Durante il terzo giorno del Roma Garden Open, un giovane tennista italiano ha ottenuto una vittoria importante nel torneo che si sta svolgendo al Tennis Club Garden. Nella partita, ha superato un avversario esperto e ha così raggiunto la top 500 della classifica ATP. La sfida ha attirato l’attenzione degli appassionati, che hanno seguito con interesse l'incontro trasmesso dal torneo.

Il terzo giorno del Roma Garden Open vede un giovane talento italiano protagonista nel Tennis Club Garden. Jacopo Vasamì ha superato Gianluca Cadenasso con un netto 6-4 6-2, in una giornata a Roma segnata da piogge che hanno costretto a riprogrammare gli incontri sulla terra rossa. L’ascesa di Vasamì tra sfide meteo e gestione della tensione. Dopo due sessioni di gioco dominate da condizioni primaverili, il maltempo ha colpito la capitale nella prima parte della giornata, causando lo slittamento di alcuni match. Tra questi, la sfida tra il numero 1 del torneo Dalibor Svrcina, ventitreenne accreditato alla posizione 127 ATP, e l’orosvacco Henry Bernet, diciannovenne con il numero 503 ATP, è stata posticipata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vasamì travolge Cadenasso: il giovane talento vola nella Top 500 ATP Notizie correlate Monaco ATP 500: sfida di potenza tra Shelton e il talento FonsecaIl terzo turno dell’ATP 500 di Monaco si prepara a un momento di massima intensità con l’imminente scontro tra Ben Shelton e Joao Fonseca. Bearman vola con la Haas: il giovane talento punta al seggio FerrariOllie Bearman sta consolidando la sua posizione come candidato prioritario per un futuro sedile in Ferrari, grazie a una progressione costante che lo...