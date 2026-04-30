Indagine a Milano | ombre e sospetti sull’adozione in Uruguay

Da ameve.eu 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Milano sta conducendo un'indagine riguardante l'adozione di un minore in Uruguay da parte di due persone. L'inchiesta riguarda i dettagli dell'adozione, effettuata da Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani, e si sta concentrando sugli aspetti legali e procedurali della vicenda. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori sviluppi o motivazioni ufficiali sul procedimento in corso.

? Cosa sapere La Procura di Milano indaga sull'adozione del minore da Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani in Uruguay.. L'Interpol verifica presunti legami economici tra la coppia e l'ente sudamericano Inau.. La Procura Generale di Milano ha avviato un’indagine approfondita per accertare la legittimità dell’adozione del minore da parte di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani, incrociando i dati con i documenti provenienti dall’Uruguay. Il procedimento, che vede coinvolte le autorità giudiziarie di entrambi i Paesi, si apre in un clima di forti interrogativi sulla gestione delle pratiche adottive presso l’Inau, l’ente sudamericano responsabile dell’infanzia e dell’adolescenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

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