Incivili abbandonano i rifiuti in via San Rocco | scatta l’intervento del Comune di Cremona

A Cremona, alcuni cittadini hanno abbandonato rifiuti in via San Rocco, portando il Comune a intervenire con una pulizia e l'installazione di fototrappole nella zona. Le telecamere sono state posizionate per cercare di individuare chi ha lasciato i rifiuti in modo illecito, mentre si procede alla bonifica dell’area. La situazione ha suscitato attenzione tra i residenti e le autorità locali.

Cremona - Incivili abbandonano rifiuti, ci pensa il Comune che. oltre a ripulire, piazza fototrappole per individuare i responsabili. Sono terminate le attività di r imozione e smaltimento dei rifiuti accumulati abusivamente e sono state ripristinate in pieno le condizioni di sicurezza dell’area di San Rocco, sia dal punto di vista igienico che ambientale. L’intervento di bonifica . La bonifica è avvenuta una volte concluse le articolate attività istruttorie svolte in maniera congiunta dalla Polizia Locale e dal Servizio Ambiente ed Ecologia del Comune di Cremona. In particolare sono stati ritrovati materiali e oggetti di dubbia provenienza ed è stata accertata la presenza di persone senza fissa dimora che gravitavano intorno ad un ricovero di fortuna, ora completamente smantellato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incivili abbandonano i rifiuti in via San Rocco: scatta l’intervento del Comune di Cremona Notizie correlate Pioggia di multe contro gli incivili che abbandonano rifiuti in stradaPugno duro della polizia locale, nove sanzioni a febbraio e una cinquantina di episodi al vaglio con le immagini delle telecamere tra Albaro,... Leggi anche: Ancora incivili che lasciano rifiuti: il Comune di Cerano ripulisce le strade Approfondimenti e contenuti San Vero Milis, pugno duro del Comune contro gli incivili che abbandonano i rifiutiNo all'abbandono dei rifiuti a pochi metri dal mare. Come è successo lo scorso anno da giugno a settembre in tutti i litorali di San Vero Milis. Questa volta il sindaco Luigi Tedeschi ha voluto ... unionesarda.it Rifiuti urbani, sgamati gli incivili. Ma il fenomeno abbandoni esisteStop agli incivili. I cassonetti ‘intelligenti’ portano a galla gli stupidi che abbandonano sacchetti e spazzatura assortita accanto ai contenitori. Si tratta probabilmente di cittadini che non ... lanazione.it