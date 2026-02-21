Ancora incivili che lasciano rifiuti | il Comune di Cerano ripulisce le strade

A Cerano, alcuni cittadini continuano a gettare rifiuti nelle aree periferiche, causando degrado e sporcizia. Per rispondere a questa situazione, il Comune ha avviato una serie di interventi di pulizia straordinaria. Gli operai stanno lavorando nelle zone più colpite, rimuovendo sacchi e rifiuti abbandonati. Gli interventi si svolgono preferibilmente durante le giornate di bel tempo per garantire risultati efficaci. Le operazioni proseguiranno finché le strade saranno ripulite.

Pulizia straordinaria. In questi giorni, quando le condizioni meteo lo consentono, il personale del Comune di Cerano sta procedendo con interventi di pulizia straordinaria, nello specifico in alcune aree periferiche lasciate piene di rifiuti. Nella mattinata di venerdì 20 febbraio si è proceduto alla pulizia del tratto di strada che conduce a Trecate sud: "Sono interventi che si rendono necessari per restituire decoro a zone che subiscono particolarmente l'inciviltà di individui che dimostrano totale mancanza di rispetto per l'ambiente nonché sprezzo delle regole, - ha detto l'assessore all'Ambiente Alessandro Albanese - un sentito ringraziamento agli operatori comunali e un avviso ai responsabili di comportamenti inqualificabili come l'abbandono indiscriminato di rifiuti: la polizia locale, anche attraverso l'impiego dei supporti a disposizione, metterà in atto controlli specifici.