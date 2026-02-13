Pioggia di multe contro gli incivili che abbandonano rifiuti in strada

Pugno duro contro gli incivili che abbandonano rifiuti ingombranti in strada. Da inizio febbraio, solo a Molassana, sono già cinque le sanzioni comminate dalla polizia locale, che ha intensificato i controlli per contrastare il fenomeno.

Pugno duro della polizia locale, nove sanzioni a febbraio e una cinquantina di episodi al vaglio con le immagini delle telecamere tra Albaro, Molassana e Nervi Pugno duro contro gli incivili che abbandonano rifiuti ingombranti in strada. Da inizio febbraio, solo a Molassana, sono già cinque le sanzioni comminate dalla polizia locale. Nove quelle totali. L’ultima operazione si è conclusa giovedì 12 febbraio grazie all’incrocio dei dati forniti dal ‘Targasystem’ e dalle telecamere di videosorveglianza. Questo sistema ha permesso agli agenti di individuare un autocarro Porter che trasportava un voluminoso imballaggio.🔗 Leggi su Genovatoday.it

La polizia locale di Genova ha lanciato una vera e propria caccia agli incivili che lasciano immondizia in strada.

La sindaca Katia Tarasconi annuncia un giro di vite contro l’abbandono dei rifiuti.

