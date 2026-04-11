Perde il controllo della moto in montagna morto un 25enne

Un giovane di 25 anni ha perso il controllo della moto mentre percorreva una strada di montagna nel Trentino. Era in viaggio verso casa e si trovava a circa tre metri dal confine con il Veneto, ancora sul versante trentino del Passo San Pellegrino. La moto, una Kawasaki Z900, è scivolata e l’incidente ha causato il suo decesso. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.