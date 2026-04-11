Perde il controllo della moto in montagna morto un 25enne

Da veneziatoday.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 25 anni ha perso il controllo della moto mentre percorreva una strada di montagna nel Trentino. Era in viaggio verso casa e si trovava a circa tre metri dal confine con il Veneto, ancora sul versante trentino del Passo San Pellegrino. La moto, una Kawasaki Z900, è scivolata e l’incidente ha causato il suo decesso. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Stava tornando verso casa, era a tre metri dal confine con il Veneto ma ancora sul versante Trentino del Passo San Pellegrino e scendeva in sella alla sua moto Kawasaki Z900. È stato come se a un certo punto il giovane non ne avesse più il controllo. Pietro Serafin, 25 anni, residente con i.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Incidente a Biandronno, perde il controllo della moto e finisce contro un cancello: gravissima 25enneBiandronno (Varese) - Grave incidente stradale nella prima mattinata di oggi, giovedì 19 marzo, a Biandronno.

Perde il controllo della moto e si schianta contro un albero: 25enne trasportato in ospedale in elicottero. È graveLUGO DI VICENZA (VICENZA) - Perde il controllo della moto e si schianta contro un albero: è accaduto alle 16.

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.