Perde il controllo della moto in montagna morto un 25enne
Un giovane di 25 anni ha perso il controllo della moto mentre percorreva una strada di montagna nel Trentino. Era in viaggio verso casa e si trovava a circa tre metri dal confine con il Veneto, ancora sul versante trentino del Passo San Pellegrino. La moto, una Kawasaki Z900, è scivolata e l’incidente ha causato il suo decesso. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.
Stava tornando verso casa, era a tre metri dal confine con il Veneto ma ancora sul versante Trentino del Passo San Pellegrino e scendeva in sella alla sua moto Kawasaki Z900. È stato come se a un certo punto il giovane non ne avesse più il controllo. Pietro Serafin, 25 anni, residente con i.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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