Incidente tra due autobus a Monte San Biagio Ferite 16 persone

Due autobus di linea sono entrati in collisione nei pressi di Monte San Biagio, in provincia di Latina. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che stanno assistendo 16 persone rimaste ferite. Le autorità stanno verificando la dinamica dello scontro e gestendo la situazione. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incidente o sulla gravità delle ferite.

Due bus di linea si sono scontrati in provincia di Latina, nei pressi di Monte San Biagio. Sul posto i sanitari del 118 stanno smistando i 16 feriti.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente stradale sulla Statale 16, frontale tra due auto: 4 persone ferite e traffico in tilt Incidente sulla Statale 16 all'altezza di via Napoli: due persone ferite, una in codice rossoUn incidente si è verificato in Tangenziale a Bari, all'altezza dell'uscita per via Napoli, in direzione Nord. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: OMICIDIO STRADALE A MONTE SAN BIAGIO: 10 ANNI DI RECLUSIONE PER DINCA; Incidente mortale sulla Avezzano-Sora. La vittima è Biagio Liban Di Lallo; Maxi frode di 166 milioni. Indagato il presidente di PAC 2000, Giovanni Mastrantoni. Incidente tra due autobus a Monte San Biagio. Ferite 16 personeUno scontro tra due bus a Monte San Biagio, in provincia di Latina che avrebbe causato, stando alle prime ricostruzioni, 16 feriti. I soccorsi dell'Ares 118, intervenuti sul posto con diverse ... fanpage.it LE NEWS DI CIAK SABAUDIA LICIA COLO' E ALESSANDRO ANTONINO A MONTE SAN BIAGIO PER LA VIA FRANCIGENA Tra le tappe di Licia Colò e Alessandro Antonino per il loro viaggio sulla via Francigena del Lazio Meridionale troviamo Monte San Bi - facebook.com facebook