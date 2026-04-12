Incidente sulla Statale 16 all' altezza di via Napoli | due persone ferite una in codice rosso

Un incidente si è verificato sulla Statale 16, all'altezza di via Napoli, lungo la Tangenziale di Bari in direzione Nord. Due persone sono rimaste ferite, di cui una in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso.