Incidente con l' auto lungo la SS18 | ragazza in ospedale

La notte scorsa, lungo la SS18 a Capitello, un’auto guidata da una ragazza di Sapri è finita fuori strada. La vettura ha urtato un veicolo parcheggiato e si è cappottata, lasciando la ragazza ferita e portata in ospedale. Il traffico sulla strada principale è stato temporaneamente rallentato mentre i soccorsi intervenivano sul posto.

Dramma sfiorato, la scorsa notte, lungo la Strada Statale 18 a Capitello (Ispani) dove un'auto, guidata da una ragazza di Sapri, è uscita improvvisamente fuori strada dopo essersi scontrata con un veicolo parcheggiato lungo la carreggiata. La giovane è stata prontamente soccorsa e trasportata.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Capitello Ispani Auto contro scooter, incidente lungo la Volterrana. Grave una ragazza trasportata in ospedale con Pegaso Oggi, lungo la via Volterrana a San Casciano, si è verificato un incidente tra un'auto e uno scooter. Incidente sulla SS18, auto sbanda e si ribalta: donna in ospedale Un grave incidente sulla SS18 a Battipaglia ha coinvolto un'auto che, improvvisamente, ha sbattuto e si è ribaltata. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Capitello Ispani Argomenti discussi: Schianto sulla circonvallazione, auto contro il guard-rail: grave una ragazza estratta dalle lamiere nella vettura in bilico [FOTO]; Emanuele Accomando e Michele Forastieri Cosenza, i due ragazzi morti in un incidente con l'Audi; Si schianta contro un'auto ferma in carreggiata, padre di tre figli muore sulla A4; Scontro frontale auto-camion dei rifiuti: morta 25enne. L’auto sbanda e si cappotta: due giovani feritiFluminimaggiore Brutto incidente, ma fortunatamente senza gravi conseguenze per i due giovani coinvolti, la scorsa notte tra il 7 e l’8 febbraio sulla strada statale 126, in territorio di Fluminimaggi ... lanuovasardegna.it Tragico incidente a Marzabotto, s’incendia l’auto e muore nella notteE’ successo poco prima dell’1 sulla Porrettana. Nello scoppio è rimasto coinvolto anche un camion, ma in questo caso, il conducente, ha riportato solo qualche lieve ferita ... msn.com #Incidente a #Sarroch Un'auto è uscita di strada e si è ribaltata. Intervento dei #VigilidelFuoco e del personale medico per soccorrere una persona intrappolata nel veicolo facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.