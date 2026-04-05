Benevento incidente tra auto sull’Appia | quattro feriti

Nel pomeriggio di oggi, alle 17:30, si è verificato un incidente tra due auto sulla Statale 7 Appia, nella zona di contrada Epitaffio a Benevento. Quattro persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto È grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 17:30 sulla Statale 7 Appia, in contrada Epitaffio. Quattro persone sono rimaste ferite in uno scontro verificatosi all’altezza della chiesa di Sant’Anna, al civico 115, a circa 390 metri dal bivio di Apollosa, in località Porta dei Confini di Stato. Per cause ancora in corso di accertamento, sono venute a collisione una Fiat Panda e una Volkswagen Maggiolino. Violento l’impatto, con la parte anteriore di entrambe le vetture praticamente distrutta; fortunatamente, però, nessuno degli occupanti è rimasto incastrato all’interno degli abitacoli. Sul... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, incidente tra auto sull’Appia: quattro feriti Incidente frontale tra auto e moto a Benevento, due feritiIncidente frontale con feriti tra una Fiat Idea e un motociclo all’incrocio tra via Vittorio Veneto e via Fatebenefratelli, a Benevento. Incidente sull’Appia, si ribalta auto: traffico in tiltIncidente nel tardo pomeriggio lungo l’Appia dove un’auto si è ribaltata terminando la sua corsa al centro della carreggiata. Argomenti più discussi: Benevento, scontro tra un’auto e una minicar che si ribalta su un lato: ferita 15enne; Gazzetta di Benevento; Benevento, il maltempo concede tregua: danni per milioni nel Fortore; Benevento, scontro tra auto e minicar: ferito un ragazzino - FOTO. Benevento, scontro tra un’auto e una minicar che si ribalta su un lato: ferita 15ennePrima l’impatto, poi il ribaltamento e il traffico paralizzato in una delle arterie più trafficate della città. È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina a Benevento, all’incrocio ... ntr24.tv Benevento, promozione ad un passo: quanto manca per la Serie B https://tinyurl.com/ya79mzk4 facebook Buon #venerdì #3aprile dai Simpatici @giorgiolauro e Nancy Brilli! Il primo ospite di oggi a #ugdp #RaiRadio1 è l'ex ministro e attuale sindaco di #Benevento Clemente #Mastella! x.com