Incidente mortale sull’A2 a Eboli | muore un 72enne

Nella notte si è verificato un incidente mortale sull’autostrada A2 del Mediterraneo vicino allo svincolo di Eboli. Due automobili sono entrate in collisione e, a seguito dello scontro, un uomo di 72 anni ha perso la vita. Le cause dell’incidente sono tuttora in fase di accertamento dalle autorità competenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Tragico incidente nella notte sull’ A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Eboli. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate causando la morte di un 72enne, identificato con le iniziali G.G., originario di Campagna. Nel violento impatto, l’uomo ha perso la vita. Lievemente ferito, invece, il giovane alla guida dell’altra vettura coinvolta nel sinistro. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale di Eboli, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La salma della vittima è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria presso l’ obitorio dell’ospedale di Battipaglia. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Incidente mortale sull’A2 a Eboli: muore un 72enne Articoli correlati Tragico incidente sull’A2, morto Matteo Ginetti, 29 anni, di EboliIncidente mortale sull’A2 a Battipaglia: muore il 29enne ebolitano Matteo Ginetti, travolto da più auto dopo essere sceso dalla sua vettura. Incidente mortale sull'A2, nei pressi di Campagna: camionista di 60 anni perde la vitaTragico incidente stradale, in questo pomeriggio, sull'A2 del Mediterraneo, in direzione Sud, prima dell'uscita di Campagna. Tutti gli aggiornamenti su Incidente mortale Temi più discussi: Tir si ribalta vicino al nuovo svincolo dell'autostrada di Maddaloni: incidente sulla SS Sannitica; Incidente mortale sull'Ardeatina. Un motociclista di 43 anni ha perso la vita; Bari, assolto dopo 12 anni il guidatore del Defender: fu il guardrail a causare la morte del conducente; Incidente sull’A24, tir perde la cabina all’uscita del Traforo. Battipaglia, incidente mortale sull'A2: deceduto 72enne di CampagnaUn incidente mortale si è verificato nella tarda serata di ieri ungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Battipaglia ... msn.com Incidente mortale in autostrada tra Battipaglia ed EboliIncidente sulla A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Battipaglia ed Eboli, perdere la vita un settantenne di Campagna ... infocilento.it ANCORA SANGUE SULLE STRADE SICILIANE: SCONTRO FRA DUE MEZZI, UN'ALTRA VITTIMA Leggi --> https://www.teleone.it/2026/03/20/ancora-incidente-mortale-nel-ragusano-scontro-fra-due-mezzi-ce-una-vittima/ - facebook.com facebook