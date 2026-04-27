Incidente a Milano schianto tra una moto e un monopattino | gravissimo un 25enne

Un incidente grave si è verificato a Milano tra una moto e un monopattino, coinvolgendo un uomo di 25 anni. L’impatto tra i due veicoli è stato violento e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori. Il giovane è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

L’impatto tremendo tra la moto e il monopattino. Poi le sirene dei soccorritori e la corsa in codice rosso al pronto soccorso.Un ragazzo di 25 anni (conducente di un monopattino elettrico) è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente avvenuto con una moto (guidata da un 62enne).🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Incidente a Milano, schianto tra un'auto e una moto: gravissimo un 29enneÈ successo in via Baldinucci (zona Bovisa) nella tarda mattinata di domenica 5 aprile. Incidente alle porte di Milano, schianto tra un'auto e una moto: grave 25enneUn motociclista di 25 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente con un’automobile in via Milano a Vittuone nella serata di lunedì 13 aprile. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incidente alle porte di Milano, schianto fra tre camion e un’auto; Schianto tra camion in A1, autostrada bloccata e soccorsi sul posto; Incidente a Milano, schianto in monopattino: grave un uomo; Incidente a Vignate, scontro tra un pullman e un camion lungo la Cassanese: cinque feriti. Incidente a Milano, schianto in monopattino: grave un uomoL'uomo è stato soccorso in codice rosso dopo un violento impatto al suolo in via Primaticcio: la polizia locale indaga sulla dinamica dell'incidente ... milanotoday.it Incidente a Milano, schianto tra una moto e un monopattino: gravissimo un 25enneÈ successo in via Tonale nella tarda mattinata di lunedì 27 aprile. Gravissimo un ragazzo, ferito anche il motociclista 62enne ... milanotoday.it L’incidente intorno a mezzogiorno di lunedì 27 aprile: inutile l’intervento dei soccorsi. Illeso il conducente, un uomo di 31 anni. Carabinieri al lavoro per chiarire la dinamica. x.com L'uomo, di 52 anni, era rimasto coinvolto in un incidente stradale nel luglio 2025 e presentava un tasso alcolemico pari a 1,80 g/l LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/04/guida-con-patente-sospesa-e-rifiuta-lalcoltest-fermato-e-denunciato-dalla-polizia- - facebook.com facebook