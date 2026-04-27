Incidente a Milano schianto tra una moto e un monopattino | gravissimo un 25enne

Da milanotoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente grave si è verificato a Milano tra una moto e un monopattino, coinvolgendo un uomo di 25 anni. L’impatto tra i due veicoli è stato violento e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori. Il giovane è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

L’impatto tremendo tra la moto e il monopattino. Poi le sirene dei soccorritori e la corsa in codice rosso al pronto soccorso.Un ragazzo di 25 anni (conducente di un monopattino elettrico) è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente avvenuto con una moto (guidata da un 62enne).🔗 Leggi su Milanotoday.it

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